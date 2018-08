Nuovo Napoli, vecchio Hamsik: dopo un'ora arriva la sostituzione

di Gennaro Arpaia

C’è un nuovo Napoli in città, una squadra arricchita dall’arrivo di Carlo Ancelotti e stravolta, anche se solo in parte, dal nuovo allenatore. Via un calciatore importante come Jorginho, dentro nuovi e freschi volti che possono ampliare una rosa che si è dimostrata già competitiva in queste prime due uscite stagionali, pur con qualche difetto di troppo. La squadra azzurra, però, aveva bisogno delle sue certezze in questo avvio di campionato e se un punto di raccordo c’è tra le esperienze passate e quella di Ancelotti ha un nome e cognome ben preciso: Marek Hamsik.



Lo slovacco ha cominciato la sua dodicesima stagione da calciatore del Napoli, l’ennesima da capitano e la prima da recordman, visto che nella passata stagione ha stracciato via i precedenti dati di presenze azzurre e gol con la maglia napoletana superando anche Diego Armando Maradona. La costante di Marek, però, si chiama sostituzione: anche con Carlo Ancelotti, infatti, lo slovacco ha lasciato il campo in entrambe le prime partite ufficiali dell’anno, restando in campo 70 minuti contro la Lazio e 63 sabato sera contro il Milan. Dati che non sono una novità per lui, visto che quella della sostituzione è ormai una «tradizione» che negli ultimi anni ha caratterizzato il suo utilizzo.



Nella passata stagione, il picco più importante: Hamsik è stato sostituito da Maurizio Sarri ben 31 volte in 38 gare di campionato, numero che si alza a 39 sostituzioni in 48 gare se si considera tutta la stagione appena passata. I cambi continui allo scoccare dell’ora di gioco e le poche certezze sul suo stato di forma fecero drizzare le antenne anche al suo entourage, con gli agenti dello slovacco che provarono a indagare le scelte di Sarri per tutto un anno che si concluse con tre panchine del capitano nelle ultime tre uscite di campionato. Non era una novità, però, visto che l’allenatore toscano aveva già fatto capire a Marek come stavano le cose negli anni precedenti: nella stagione 2015-16 furono 18 le sostituzioni in campionato, ben 24 sulle complessive 46 gare stagionali, una in più (19), invece, nel 2016-17, con 26 cambi in 49 partite totali.Non distanti i dati del 2014-15, quelli dell’ultimo anno di Rafa Benitez sulla panchina napoletana: per Hamsik furono 20 le sostituzioni da registrare in campionato, 29 sulle 54 gare complessive. Ma con l’allenatore spagnolo l’utilizzo dello slovacco non fu un problema vista la continua rotazione adottata da Rafa. Un metodo molto vicino a quello che oggi si può ritrovare con Ancelotti. Il neo allenatore azzurro vuole sfruttare tutta la rosa messa a disposizione dalla società, ma ha messo subito Hamsik al centro del progetto. E del centrocampo: il nuovo ruolo da playmaker, infatti, potrebbe allungargli ancora la carriera, dando contemporaneamente spazio a Piotr Zielinski sul centro-sinistra e tempo a Diawara per crescere e studiare «da Hamsik». Quante sostituzioni conteremo a fine stagione? Probabilmente ancora tante, ma anche quest’anno il capitano resterà uno dei punti di riferimento del Napoli e dei napoletani dentro e fuori dal campo al netto di ogni cambio.

