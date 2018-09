Hamsik, un altro record a Torino: 400 gare in A, Bruscolotti nel mirino

Marek Hamsik torna a riprendersi il centrocampo del Napoli. Dopo il turno di riposo in Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado, Carlo Ancelotti ha affidato nuovamente allo slovacco le chiavi del reparto azzurro a Torino, in una trasferta che sembra portare bene al capitano napoletano. Proprio in casa dei granata, nella passata stagione, Marek aveva segnato il gol che gli permetteva di raggiungere Diego Armando Maradona in cima alla classifica dei capocannonieri di sempre nella storia del club.



Altra stagione ed altro record: grazie alle scelte di Ancelotti oggi, Hamsik ha raccolto a Torino la presenza numero 506 in maglia Napoli, una in più di Antonio Juliano, storico capitano nella storia della squadra azzurra, secondo assoluto nella classifica generale. Nel mirino dello slovacco, da dodici stagioni in Serie A, adesso c’è solo l’altro capitano rimasto nel cuore dei tifosi Giuseppe Bruscolotti, fermo a quota 511. Quella di oggi è anche la presenza numero 400 di Hamsik nella massima serie italiana, di cui 399 con il Napoli ed una con la maglia del Brescia, nella stagione 2004/05.

