Napoli, Hamsik sogna lo scudetto: «Con il Milan il mio gol più bello»

Il capitano del Napoli del Marek Hamsik è stato intervistato da Sky Sport.



«Ho rivisto i video dei cori del San Paolo dopo il mio gol ed è stato bellissimo. Sul momento non li avevo goduto a pieno. Sentire tutto lo stadio che invocava il mio nome è stato molto emozionante. Essere il bomber di una società così importante è una cosa bellissima perché l'ho fatto per una squadra alla quale tengo tanto. Maradona mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio per questo. Penso a qualcosa per lui ma non voglio dire niente».



Il gol più bello?

«Non saprei quale sia stato il più bello. Importanti tanti: come il primo contro la Samp o quello contro la Juve in finale di Coppa Italia».



Cosa ha il Napoli in più rispetto alle altre?

«Oramai siamo insieme da tre anni e abbiamo cambiato pochissimo. Questo ci fa crescere ogni settimana e ogni mese e ci dà la consapevolezza che stiamo migliorando sempre. E' arrivato il momento di raccogliere i frutti. Speriamo di arrivare avanti alla fine».



E in meno?

«Dobbiamo migliorare sempre tante cose. Ma per ora non dobbiamo sbagliare partite come quella di venerdì contro il Crotone. Sembra facile, ma non lo è».



Com'è Sarri?

«Malato di calcio. Vive di questo 24 ore al giorno. E' innamorato. E' la sua passione e ce la trasmette. Giochiamo un calcio bellissimo. Con Ghoulam e Insigne ci capiamo alla grande. Si può vincere giocando bene e con concretezza ma vincere divertendo è ancora più bello».



Mertens sta vivendo un momento senza gol.

«Ci sono passato anche io. Ma è un grandissimo giocatore, non sta segnando solo per questione di sfortuna. Ma ci sta facendo tanti assist. Certamente ritroverà il gol. Gli auguro di ritrovarlo già venerdì».



Vincendo a Crotone sarete campioni d'inverno.

«Non significa niente. Non siamo in Argentina dove c'è Apertura e Clausura. Conta chi arriva davanti a maggio».



Il 2017 del Napoli?

«Siamo la squadra che ha fatto più punti di tutti, ma purtroppo non abbiamo portato il titolo al casa, altrimenti sarebbe stato un anno da 10».



Il 2018 deve essere l'anno...

«L'anno giusto, lo speriamo tutti».



Futuro?

«Sto pensando ancora da calciatore. Poi per un paio di anni non vorrei fare niente. Mi vorrei dedicare a viaggiare. Vorrei vedere città e posti di mare e dedicarmi alla scuola calcio che ho nella mia città».



Giocare a Natale?

«Mi piace, meglio giocare che avere le soste. Dopo le soste è dura ripartire».



Lotta scudetto?

«Siamo ancora tutte e quattro lì, quindi sarà una lotta aperta fino alla fine. Ma speriamo che la classifica si allunghi ancora e vedremo chi sarà lì a combattere fino alla fine. Sono importanti le prossime due partite perché dobbiamo sfruttare le nostre partite che sono favorevoli».



Cosa ti piace di Napoli?

«Come mi fanno sentire i tifosi qui, non mi fa sentire nessuno. C'è qualcosa tra di noi che è inspiegabile. Ho capito da subito che è una piazza molto calda che vive di calcio anche se quando sono arrivato c'era grossa contestazione. Lo stadio non sarà moderno, ma ci sono 60mila persone che si fanno sentire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA