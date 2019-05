Hateboer chiama il Napoli: «È il club giusto per la sua crescita»

«È pronto per fare un passo in avanti nella sua carriera ed effettivamente ci sono club italiani e inglesi interessati a lui». Hans Hateboer nel mirino del Napoli, il calciatore olandese dell’Atalanta sembra essere pronto per il cambio di maglia a fine stagione dopo una annata da protagonista.



«Niente è impossibile, noi ed Hateboer abbiamo voglia di discutere con il Napoli perchè lo riteniamo lo step giusto per la nostra crescita». L’agente del calciatore Rob Witschge a Radio Crc conferma i rumori e le voglie del mercato azzurro, pronto ad accendere i fari sul terzino classe 1994.

