Napoli, Hysaj allontana le critiche «Siamo forti, torniamo a vincere»

di Gennaro Arpaia

«Siamo tutti arrabbiati per la sconfitta con l'Atalanta. Fa male, ma può darci la giusta forza per andare avanti in campionato». Elsei Hysaj è sicuro, quello in Coppa Italia è stato solo un incidente di un percorso molto più lungo per il Napoli, un percorso che ricomincerà proprio sabato contro il Verona. «Ormai non si può far niente per rimediare all'eliminazione. Bisogna ripartire subito contro il Verona. Dobbiamo dare il massimo per vincere e cominciare bene l'anno».



Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'esterno albanese si augura che il 2018 possa subito portare bene agli azzurri dopo il primo passaggio a vuoto. «Sarri ci ha chiesto di tornare a giocare il nostro gioco, metterci la cattiveria giusta. Siamo giocatori intelligenti, capiamo subito dove abbiamo sbagliato per migliorare e aggiustare le cose», ha proseguito il terzino. «Abbiamo la consapevolezza di essere forti, siamo cresciuti in questi anni grazie al lavoro del gruppo. Non vogliamo più sbagliare nessuna partita e lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare in campo».



Senza più la Coppa Italia e con un'Europa League che presenterà un percorso lungo ed articolato, quello dello Scudetto resta sempre più obiettivo primario. «Ma è ancora lunghissima. Bisogna pensare partita dopo partita, cercare di vincerle tutte» precisa Hysaj. «È troppo presto per pensare allo scudetto, potrebbero esserci anche squadre come Roma ed Inter in questa lotta con noi e la Juventus, mancano ancora tante gare. Proprio per questo noi dobbiamo pensare a noi stessi. Spero che i tifosi capiscano che diamo il massimo per vincere ogni partita. Mi auguro di vedere lo stadio sempre così pieno, come sarà sabato».

