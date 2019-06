Napoli, anche Hysaj all'altare Il terzino sposa la bella Fiorenza

Compagni da anni con un bellissimo bambino per metà ormai napoletano. Elseid Hysaj e la bella Fiorenza finalmente sposi, la coppia azzurra si è ritrovata all'altare in Albania e ha festeggiato il lieto evento insieme con gli amici e le rispettive famiglie.



Il futuro a Napoli di Hysaj non è di certo garantito, tante sono le voci di mercato sull'albanese che è seguito in Italia e in giro per l'Europa, ma per ora non è il momento di pensare al campo. L'azzurro è atteso a Dimaro tra due settimane, consapevole di poter lasciare il Trentino da un momento all'altro per vivere un nuovo capitolo della sua carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA