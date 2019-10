Napoli, per Hysaj c'è già il mercato «Roma? È nell'interesse di tutti»

Gennaio si avvicina, con esso anche il calciomercato che vedrà tra i protagonisti Elseid Hysaj, terzino albanese che non rinnoverà il suo contratto con il club azzurro e già cerca una nuova sistemazione in vista dei prossimi mesi. «È in scadenza di contratto e nell’interesse di tutti è bene iniziare a pensare al mercato», ha detto il suo agente commentando le voci di un possibile approdo alla Roma, squadra che ha chiesto informazioni su di lui nelle ultime settimane.



«Dal punto di vista fisico ha solo un problema alle costole, credo che in quindici giorni si rimetterà in piedi e tornerà a fare il suo lavoro», ha specificato l'agente Giuffredi a Radio Marte. Il terzino albanese era uscito malconcio dal campo nel match contro il Torino prima della sosta di campionato.

