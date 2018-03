Napoli, Hysaj respinge le avances: «Ho una clausola da 50 milioni»

«Le attenzioni delle grandi squadre mi fanno felice, mi danno la spinta a lavorare ancora di più. Ma nel mio contratto c’è una clausola da 50 milioni e di mercato non so niente». Così Elseid Hysaj allontana le tante voci di mercato che sono pronte per lui con l’arrivo dell’estate. Direttamente dal ritiro della nazionale, l’albanese tira la volata scudetto al Napoli. «Proveremo a vincerlo, tutti lo vorremmo. Stiamo giocando bene, io resto concentrato e voglio dare il mio aiuto».



Il terzino del Napoli ha dato spesso una mano a Sarri alternandosi anche sul lato sinistro. «Ci sono giocatori bravi da quel lato, ma se la squadra ha bisogno non ci saranno problemi», ha proseguito il terzino. «Con Sarri sto bene, lo conosco da sei anni ormai. Se alla fine dovessimo vincere lo scudetto sarà molto felice». L’Albania incontra lunedi la Norvegia in amichevole.

