Napoli, Hysaj ora corregge il tiro: «Ho ancora due anni di contratto»

Direttamente dal ritiro della nazionale albanese, Elseid Hysaj torna a parlare del suo momento e, soprattutto, del suo futuro. «Ho ancora due anni di contratto con il Napoli. Per adesso penso alla Nazionale e dopo gli impegni con l'Albania sarà tempo di pensare alle vacanze», ha detto il terzino azzurro che qualche giorno fa aveva invece dato per scontata la sua partenza in questa estate da Napoli. Il suo agente, nel frattempo, lavora alla cessione insieme con la società.



«Siamo pronti, abbiamo fatto bene negli ultimi allenamenti», ha continuato il terzino parlando della sua Albania. «Siamo carichi e possiamo vincere. Mi trovo bene con il 3-5-2, posso giocare dove il mister vuole ma è chiaro che mi senta più a mio agio da esterno che da centrale», ha concluso».

