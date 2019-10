Hysaj dopo l'infortunio: «Sto bene, sempre forza Napoli»

Tanti i messaggi di pronta guarigione per Elseid Hysaj, il calciatore del Napoli che dopo uno scontro aereo con Ansaldi era caduto rovinosamente sul terreno di gioco nel match di oggi contro il Torino. La caduta ha procurato al terzino azzurro una frattura parcellare dello sterno, ma il calciatore ha subito risposto ai fan che via social gli chiedevano delle sue condizioni.



«Grazie a tutti per i messaggi. Grazie a Dio sto bene. Forza Napoli sempre» ha scritto Hysaj su Instagram ringraziando anche i fan per l'affetto ricevuto. Il calciatore non risponderà alla chiamata della nazionale albanese e resterà a Castel volturno nei prossimi giorni per recuperare dall'infortunio.







