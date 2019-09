Napoli, scoppia il caso Hysaj: convocato per Genk, resta a casa

Piccolo dietrofront in casa Napoli. La società, che qualche ora fa aveva annunciato i convocati con l'assenza del solo Nikola Maksimovic, ora ha comunicato l'esclusione dai convocati anche di Elseid Hysaj, il terzino albanese subentrato domenica in campo contro il Brescia.



«Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il difensore azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico», si legge dal comunicato della società.



Il terzino azzurro non è in alto nelle gerarchie di Carlo Ancelotti quest'anno e la non convocazione potrebbe essere un primo passo verso la separazione del prossimo gennaio, dopo la mancata cessione della scorsa estate.

