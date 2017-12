Napoli, sirene dall'estero per Hysaj: Liverpool e Bayern pronti all'offerta

di Gennaro Arpaia

Non basta l’ultimo periodo di difficoltà per far calare l’attenzione dei club eteri per Elseid Hysaj, il terzino albanese arrivato due anni e mezzo fa in azzurro direttamente da Empoli. A Napoli una crescita costante e, nonostante le critiche delle ultime settimane per qualche prestazione non di ottimo livello, tanti occhi interessati a lui.



Secondo il portale albanese Shkodra Sport, sarebbero soprattutto club di Premier e Bundesliga a seguirlo con interesse. Oltre le avances del Bayern Monaco della stagione scorsa, infatti, anche il Liverpool potrebbe essere interessato a lui. Secondo i media albanesi arrivare ad Hysaj non sarebbe così difficile: la clausola rescissoria da 50 milioni applicata dal club azzurro è infatti facile preda per le grandi squadre europee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA