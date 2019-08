Napoli, Hysaj non parte più? L'agente: «Resterà in azzurro»

Impegnato a Firenze, dove ha incontrato la società viola per il futuro di Biraghi, Mario Giuffredi è stato intercettato dalle telecamere di Sportitalia e ha parlato anche del futuro di Elseid Hysaj, terzino albanese che da due mesi sembra in uscita da Napoli. «Resterà in azzurro», ha liquidato in una sola battuta l'agente che ha così spento qualsiasi voce.



Hysaj, da quattro anni a Napoli, aveva annunciato ad inizio mercato di voler cambiare aria nella stagione che sta per cominciare. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, non ha ad oggi ricevuto alcuna offerta degna di nota per il terzino e quindi sembra poterlo trattenere in azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA