Napoli, Hysaj non può allenarsi Il terzino ad Istanbul con la famiglia

Un mese di stop, almeno, per poter tornare a correre al meglio su un campo di calcio. Elseid Hysaj, dopo l'infortunio della gara di Torino, sta recuperando dalla frattura parcellare allo sterno che l'ha messo ko e gli ha negato la possibilità di rispondere alla convocazione dell'albania in questa pausa per le nazionali.



L'esterno degli azzurri, ancora al centro di tante voci di mercato che lo vedono lontano da Napoli nelle prossime sessioni di mercato, sta trascorrendo alcuni giorni di pausa in Turchia, ad Instanbul, insieme con la compagna fiorenza ed il figlio Elis.



