Napoli, Hysaj vuole il primo gol in A: «E possiamo battere il Psg»

Il Napoli è pronto per ripartire in campionato, con tutta l'intenzione di fare bottino pieno ad Udine e prepararsi così al meglio per la trasferta di Champions League di mercoledì. «L'Udinese sarà un avversario fastidioso, come tutti gli anni. Vengono da tre partite perse e sono ancor più concentrati ma troveranno un Napoli egualmente concentrato per vincere», dichiara alla vigilia della partenza per il Friuli Elseid Hysaj, che conosce i pericoli della sfida di sabato sera alla Dacia Arena, ma è fiducioso nella forza della sua squadra. «Siamo tutti pronti - dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss - anche per rimanere in una posizione di vertice. Il campionato non è chiuso. D'altro canto se si chiude con sei punti di distacco, è inutile giocare. Ci saranno ancora tante emozioni. Con tutte le squadre possiamo giocarcela, senza esclusioni».



L'esterno difensivo albanese non mette limiti alle possibilità del Napoli. Neppure in Champions e fa riferimento all'impegno di mercoledì prossimo a Parigi contro i campioni di Francia. «Se abbiamo vinto col Liverpool - osserva - possiamo vincere anche col PSG, basta pensare a fare le cose che sappiamo fare, con serenità. Non bisogna pensare troppo all'attacco dei francesi. Anche loro si preoccuperanno del Napoli e del fatto che col Liverpool la difesa azzurra non abbia subito gol. Abbiamo una grande squadra anche noi, proprio come loro».



Il valore aggiunto della squadra azzurra è l'allenatore. Anche Hysaj è entusiasta di Ancelotti, sia come tecnico che come uomo. «Lavorare con Ancelotti - dice - è bellissimo. L'ho sempre visto in tv allenare i grandissimi. È una bravissima persona, prima di essere un buon allenatore. Sa ridere, sa scherzare, sa qual è il suo posto. Ha qualcosa di speciale, ma non sappiamo cosa. È stato bravo ad entrare subito nel nostro cuore e in quello della città. Speriamo di continuare così». Anche dei suoi compagni di squadra ha un giudizio estremamente positivo. «Insigne - osserva - è un bravissimo ragazzo, è sempre stato un giocatore importante per il Napoli. Ha tecnica, intuizione. Ancelotti ha fatto bene ad avvicinarlo alla porta per poterlo sfruttare meglio. Malcuit mi piace, è un bravissimo ragazzo. La concorrenza fa bene nel lavoro. Verdi? Ci avevo giocato insieme ad Empoli, è un gran giocatore e può migliorare ancora. Diventerà un calciatore devastante».



Hysaj desidera tanto segnare un gol, il suo primo in serie A. «Speriamo che arrivi presto - dice - lo vorrei dedicare a mio figlio, anche perché non ne faccio tanti. Sono venuto dal niente - conclude l'albanese - ma i sacrifici portano dei risultati incredibili, ho giocato la Champions League e con la Nazionale. Per me è un orgoglio portare il mio nome dietro la maglietta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA