Napoli, Hysaj verso il rinnovo: «Ma via la clausola rescissoria»

Titolare inamovibile con Sarri e ora punto di riferimento anche per Ancelotti. Buona la partenza in stagione per Elseid Hysaj, il terzino albanese che è pronto a giocare da protagonista la sua quarta stagione in azzurro. «Si è calato nella realtà del nuovo allenatore. Con Sarri erano tutti più oppressi perché lui è molto meticoloso, con Ancelotti, invece, c'è più libertà e sono più liberi anche di testa», ha detto Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



«Di rinnovo ne stavamo parlando già a maggio scorso, poi con l'addio di Sarri c'era la possibilità di andare al Chelsea e ci siamo fermati», ha confessato l'agente. «A mercato finito ci siamo dati appuntamento a settembre. Elseid è ben disposto a parlarne, ha sempre creduto nel Napoli e non è di certo rimasto deluso dalla mancata cessione. Vuole stupire con la squadra. Il suo contratto scade nel 2021, a fine stagione avrebbe solo due anni davanti. Con un 24enne, tra i più forti d'Europa nel suo ruolo, non sarebbe positivo per il Napoli averlo vicino alla scadenza. Con la società siamo disposti a togliere qualsiasi clausola rescissoria».

