Napoli, Hysaj in uscita: sondaggio del Manchester United per l’azzurro

Un futuro tutto da scrivere quello di Elseid Hysaj, ma che di certo sembra ormai lontano dall’azzurro di Napoli. Dopo quattro stagioni in città, l’albanese vuole cambiare aria, chiara volontà dalle parole sue e da quelle del suo agente, è il club di De Laurentiis è disposto ad ascoltare le migliori offerte.



Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, anche il Manchester United avrebbe fatto un pensierino al terzino del Napoli. Il club inglese si sarebbe messo in contatto con gli azzurri per un sondaggio in vista del prossimo anno visto che i Red Devils hanno bisogno di un terzino che possa garantire copertura su entrambi i lati del campo.

