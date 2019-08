Napoli, si riaccende la pista Hysaj: il Valencia lo chiede in prestito

Prima la partenza sicura, poi la permanenza obbligatoria per mancanza di offerte, quindi l'entrata in scena del Valencia. Il futuro immediato di Elseid Hysaj è ancora tutto da scrivere, il calciatore albanese che aveva annunciato l'addio al Napoli ad inizio estate ora è corteggiato dal club spagnolo che potrebbe essere la sua nuova destinazione.



Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, il terzino azzurro sarebbe stato avvicinato dai valenciani che hanno contattato il club di Aurelio De Laurentiis dopo l'infortunio del loro terzino Piccini, chiedendo un prestito secco con diritto di riscatto per la prossima stagione. Una formula che non fa impazzire il Napoli, ma Giuntoli - che vuole trasformare il diritto in obbligo di riscatto - ha l'obbligo di sfoltire il reparto dei terzini e potrebbe dire di sì.

