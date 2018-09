Napoli, i tifosi restano scettici: ​col Parma San Paolo pieno a metà

di Bruno Majorano

Il risultato positivo della gara di Torino di domenica pomeriggio e il sostanziare ribasso dei prezzi, ha convinto solo in parte i tifosi napoletani a correre in massa all’appuntamento di domani sera al San Paolo contro il Parma. Fino a ieri sera, infatti, la prevendita della gara non procedeva a passo speditissimo. Siamo, infatti, intorno ai 20mila tagliandi venduti con una proiezione che potrebbe portare a un numero finale di circa 25 mila spettatori.

