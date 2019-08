Napoli, è Ibe il nome nuovo: via dal Bournemouth per 20 milioni

Jordon Ibe, classe 1995 ed ex gioiello del vivaio del Liverpool, sarebbe lui l'ennesimo nome nuovo dell'estate di mercato azzurra. A dare la notizia direttamente il Daily Mail in Inghilterra che specifica come il calciatore sia ormai fuori dai piani del Bournemouth, con il club inglese pronto a venderlo al miglior offerente in vista della prossima stagione.



Su di lui, quindi, gli interessi del Napoli così come della Fiorentina e del Celtic in Scozia. Nell'ultima stagione con la maglia rossonera, Ibe ha raccolto solo tre gol a fronte di 24 presenze tra la Premier League e le coppe nazionali. Il suo valore, al momento, si aggira intorno ai 20 milioni di euro, nel 2016 era stato ceduto dal Liverpool per 18 milioni.

