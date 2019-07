Napoli, Icardi non è tramontato E riparte l'assalto a Rodriguez

di Bruno Majorano

Inviato a Dimaro-Folgarida



Paradossi del calciomercato: a mettere fretta al Napoli per James Rodriguez non è il Real Madrid, ma il Milan. Strano ma vero. Perché i rossoneri, cedendo André Silva al Monaco, rischiano di aver dato il via a un domino degli attaccanti. Nello specifico: l'uscita del portoghese dal Milan apre in tempi rapidi all'arrivo in rossonero di Correa, attaccate dell'Atletico Madrid. E questo cosa vuol dire? Che i Colchoneros si liberano di una punta (dal peso specifico economico non da poco) e fanno un po' di spazio a James, obiettivo oramai dichiarato di Simene. Ecco, prima di sferrare l'assalto definitivo al colombiano, in casa Atletico hanno la priorità di cedere e di alleggerirsi nel reparto offensivo. La cessione di Correa (è nel mirino del Milan già da tempo) può essere il primo passo, poi toccherà a Kalinic o Diego Costa, e solo allora arriverà il momento di puntare forte su James.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO