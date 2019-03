Napoli, idea Fares per il terzino ed è già sfida alla Roma

Il nome di Mohamed Fares resta nella lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il terzino nato in Francia ma algerino sarebbe uno dei primissimi obiettivi di mercato per gli azzurri in vista della prossima estate. Classe 1996, Fares sta facendo molto bene in Serie A con la maglia della Spal e potrebbe lasciare Ferrara al termine del campionato.



Su di lui, però, anche gli occhi della Roma. Giocatore di grande forza e qualità fisica, Fares può giocare sia da terzino a sinistra che da esterno di centrocampo. Fin qui in stagione ha collezionato 26 presenze ed anche due gol.

