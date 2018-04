Napoli, il 3-1 che ha fatto la storia l’ultimo colpo firmato da Hamsik

di Roberto Ventre

Il tocco in mischia di Ferrario, la girata al volo di Giordano, il sinistro a giro di Volpecina: le tre istantanee dell’impresa di Torino più importante della storia azzurra. Un secondo tempo indimenticabile, tre reti in 23 minuti: alla Juve non bastò il gol di Laudrup, il Napoli reagì e stravinse, piazzò il 3-1 che diede il là definitivo alla cavalcata verso il primo scudetto della storia azzurra.



Domenica 9 novembre 1986, sono passati 32 anni, il vecchio Comunale di Torino sembrava il San Paolo con una marea di tifosi azzurri, venticinquemila in delirio. Maradona non riuscì a segnare perché trovò un Tacconi insuperabile ma stravinse il duello con Platini e come sempre diede la carica a tutta la squadra rendendo possibile una vittoria che mancava da 29 anni, un qualcosa che sembrava inimmaginabile alla vigilia. Il Napoli di Ottavio Bianchi firmò una pagina storica, gli azzurri leoni indomabili: dai guerrieri di centrocampo Bagni e De Napoli alle rocce di difesa Bruscolotti, che si tolse per la prima volta la soddisfazione di battere la Juve a Torino, Ferrario e Renica. Tutti straordinari protagonisti, gli undici che cominciarono dall’inizio e i due che subentrarono (Carnevale e Volpecina): l’attaccante e il terzino sinistro contribuirono alla spinta sempre più incessante con il passare dei minuti e con i bianconeri sempre più in difficoltà. La vittoria del coraggio, dell’organizzazione, della tecnica, del cuore: il Napoli quella domenica dimostrò di crederci davvero e prese la spinta per arrivare al suo primo scudetto della storia.



Una partita indimenticabile: un primo tempo equilibrato, poi la Juventus avanti e la sensazione della solita beffa a Torino, della consueta partita stregata come tante altre in passato (vedi il 2-1 del 6 aprile 1974 con la rete decisiva a due minuti dal termine di Altafini che fece prendere lo scudetto in direzione Torino). Ma il copione del film scudetto quell’anno fu stravolto: gli azzurri spinsero sempre di più minuto dopo minuto e misero alle corde i bianconeri conquistando una vittoria dal sapore speciale, uno scatto avanti in classifica ma soprattutto un’iniezione incredibile di fiducia al morale. Maradona era riuscito a trasferire la sua mentalità vincente a tutti i compagni: gli azzurri sfidarono la Juventus senza paura, attaccando a testa bassa dopo essere passati in svantaggio. Una vittoria larghissima con tante altre palle-gol sventate da Tacconi, in quella occasione più impegnato di Garella, comunque sempre attento ogni volta che fu chiamato in causa dagli attaccanti bianconeri.



Il successo con più gol risale sempre agli anni di Diego, il 5-3 del 20 novembre 1988 e cioè due campionati dopo il 3-1 del primo scudetto: uno scatenato Careca segnò una tripletta, l’impresa fu completata dai gol di Carnevale e Renica. Un trionfo anche quello, la partita più bella in assoluto del centravanti brasiliano in maglia azzurra che s’infilava come e quando voleva tra i difensori bianconeri che non riuscivano a fermarlo in nessun modo: una prova di spessore e di grande personalità. Un grande colpo ma alla fine di quella stagione lo scudetto lo vinse l’Inter dei record allenata da Trapattoni con gli azzurri al secondo posto e staccati in classifica di 11 punti.



L’ultimo colpo azzurro e unico della presidenza De Laurentiis il 31 ottobre 2009: una vittoria in rimonta per 3-2 e con grande protagonista un giovanissimo Hanmsik che segnò una doppietta (in mezzo la rete dell’argentino Datolo). Una partita favolosa per Marek, una delle sue più belle in assoluto in questi undici anni di Napoli: due delle reti che ricorderà per sempre tra le tante in maglia azzurra che lo hanno portato a firmare il sorpasso a Maradona e a diventare il bomber azzurro di tutti i tempi. Era il Napoli di Mazzarri capace di rimonte incredibili, a Torino firmò fu la più bella in assoluto: la Juve andò avanti nel primo tempo 2-0 con le reti di Trezeguet e Giovinco, nella ripresa la riscossa azzurra. Il simbolo di quel trionfo fu lo slovacco con maglia numero 17, la rete del sorpasso fu un vero capolavoro, oltre che un gol dal valore pesantissimo. Un Napoli indomabile che superò la Juve di Ferrara, una delle partite più belle della gestione Mazzarri: gli azzurri chiusero al sesto posto con i bianconeri un gradino più sotto a fine campionato. Un successo atteso 19 anni, il primo e unico degli anni duemila, una partita avvincente che il Napoli riuscì a vincere in rimonta dopo il doppio vantaggio bianconero (Trezeguet nella prima frazione e Giovinco a inizio secondo tempo). Gli azzurri ebbero una straordinaria reazione di orgoglio, una vera e propria prova di forza con tre reti messe a segno in 35 minuti (compresi i cinque di recupero).



L’unica gioia degli ultimi anni, arrivata nel vecchio stadio, l’ultimo colpo a Torino: poi dopo il pareggio (2-2) dell’anno successivo all’ultima giornata di campionato il Napoli ha collezionato soltanto sconfitte. Lo Juventus Stadium è stato poi sempre teatro di delusioni per gli azzurri: tutte sconfitte, la più bruciante firmata da Zaza all’88’, quella dell’1-0 per la Juve che decretò il sorpasso dei bianconeri che da quel momento si lanciarono verso lo scudetto. Una delle tante partite stregate: il Napoli di Sarri se la giocò alla pari e a tratti anche meglio, la squadra di Allegri sembrava accontentarsi del pareggio e a sorpresa quando la partita sembrava ormai bloccata colpì in contropiede con Zaza, tiro che prese una parabola beffarda anche per la deviazione di Albiol. Dopo aver vinto il titolo d’inverno il Napoli aveva il vento decisamente in poppa, quel ko spezzò l’incantesimo: gli azzurri frenarono anche la partita successiva contro il Milan e non riuscirono a reggere più il passo della Juve che arrivò senza intoppi fino alla fine della stagione vincendo lo scudetto 2016.



Sconfitte brucianti anche per il Napoli di Mazzarri: il 2-0 di Caceres e Pogba (campionato 2012-2013) si materializzò negli ultimi dieci minuti dopo una partita equilibrata. Gli azzurri in avvio colpirono l’incrocio dei pali con Cavani su punizione, le due squadre erano a pari punti nello scontro diretto all’ottava giornata e la Juventus riuscì ad allungare a più tre in classifica vincendo alla fine il campionato con il Napoli che chiuse al secondo posto. Delusioni anche per Benitez: il Napoli perse 3-0 contro i bianconeri di Conte e l’anno successivo 3-1 (il primo gol degli azzurri all’Alleanz Stadium segnato da David Lopez che ribadì in porta il rigore di Insigne parato da Buffon). Due soltanto le reti segnate dal Napoli in campionato contro la Juve nel nuovo stadio: il secondo porta la firma di Callejon nel 2-1 della scorsa stagione, ultima sconfitta degli azzurri in trasferta. Lo spagnolo è andato a segno anche in coppa Italia, un’altra beffa: il 3-1 della Juve scatenò a fine partita le polemiche azzurre per il rigore non concesso ad Albiol e quello invece fischiato alla Juve per il contatto dubbio tra Reina e Cuadrado nel ribaltamento di fronte. Dal possibile 2-2 per il Napoli si passò al terzo gol bianconero che di fatto rese tutto in salita il ritorno per il Napoli che al San Paolo vinse 3-2 ma dovette dire addio al traguardo della finale. Sia in coppa Italia che in campionato nelle due sfide di Torino andò a segno Higuain, l’ex che ha colpito l’anno scorso anche al San Paolo nel ritorno della semifinale di coppa Italia e in questo campionato con il gol decisivo nello scontro diretto della partita di andata.



Sette in totale le vittorie del Napoli a Torino, gli azzurri allenati da Garbutt firmarono il primo colpo il 23 novembre 1930: 2-1 con le reti di Buscaglia e Vojak, a fine stagione lo scudetto andò alla Juve. Il secondo colpo diciott’anni dopo: il 15 aprile 1948, il Napoli vinse 3-1 con tripletta di Barbieri che replicò al gol iniziale dei bianconeri messo a segno da Boniperti. Una vittoria netta quella conquistata dagli azzurri guidati in panchina da Sentimenti II.

Due successi esterni del Napoli sul campo della Juventus arrivarono negli anni cinquanta: quello del 15 aprile 1956, l’1-0 con gol di Jeppson (allenatore Amadei) in una stagione in cui le due rivali conclusero il campionato nella bassa classifica, e l’altro il 3-1 il 24 novembre 1957 con le reti di Vinicio, Novelli e Di Giacomo (anno in cui il Napoli vinse anche la partita di ritorno per 4-3, ma chiuse al quarto posto a undici punti di distacco dalla Juventus che vinse lo scudetto.



