Napoli, maxi turnover a Empoli: dentro Ounas, Younes e Luperto

A Empoli per chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions. Il Napoli si presenta alla sfida con i toscani con qualche ammaccatura dovuta agli infortuni, ma con il morale alle stelle dopo la schiacciante vittoria di domenica scorsa all'Olimpico contro la Roma. Manca ancora qualche tassello per chiudere, anche matematicamente, il discorso qualificazione alla massima competizione europea. Lazio e Atalanta, quinte in classifica, inseguono a 15 punti di distanza, ma i biancocelesti vincendo nel recupero con l'Udinese potrebbero portarsi a meno 12. Il Napoli non vuole far avvicinare le avversarie e per farlo è costretto a vincere sempre o almeno a tentare di farlo. A Empoli Ancelotti dovrà ancora una volta fare i conti con gli infortuni che negli ultimi tempi hanno falcidiato la rosa.



Però nelle ultime ore è arrivata anche una notizia positiva. Mertens e Hysaj, usciti anzitempo dal campo contro la Roma, si sono ripresi in fretta e sono partiti assieme ai compagni di squadra alla volta della Toscana. Domani è quasi certo che inizialmente non scenderanno in campo, ma saranno in panchina pronti a intervenire se necessario. La formazione il tecnico dei partenopei non la rivela mai e neppure fa trasparire informazioni utili a ipotizzarla con buone possibilità di essere nel giusto. E allora si deve procedere per sensazioni o per ipotesi più o meno fondate. Ecco allora che si può pensare all'innesto di Luperto in difesa al fianco di Koulibaly per dare un turno di riposo a Maksimovic e all'impiego nello stesso reparto di Malcuit in sostituzione di Hysaj. A centrocampo rientra Zielinski che ha scontato il turno di squalifica e dunque a tirare il fiato dovrebbe essere questa volta Ruiz.



Il dubbio maggiore riguarda l'esterno di fascia sinistra in attacco. A Roma ha giocato con ottimi risultati Verdi dal primo minuto e Younes è entrato nel finale. Anche il tedesco ha dato comunque buona prova di sé, riuscendo anche a mettere a segno il quarto gol per la sua squadra. È possibile che a Empoli la scelta di Ancelotti ricada proprio sull'ex giocatore dell'Ajax. In attacco, ancora assente Insigne, che sta recuperando dall'infortunio muscolare riportato durante il riscaldamento nella gara di Europa League con il Salisburgo, con Mertens a mezzo servizio per la botta al ginocchio subita contro la Roma, sarà quasi certamente Ounas ad affiancare l'ormai insostituibile Milik sulla linea d'attacco.

