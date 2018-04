Napoli, il diesse del Bayern apre: «Sarri da noi? Chissà»

Hasan Salihamidzic, ex Juventus e attualmente direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Sicuramente conta vincere alla fine. Il Napoli però gioca molto bene, Sarri sta facendo un gran lavoro. Lui al Bayern? Non posso rispondere. Leno? È un buon portiere, gioca anche in nazionale, quindi sicuramente sarebbe un acquisto importante. Belotti? Non è ancora tempo per il mercato. Younes? Ho sentito tante storie, so che è un buon giocatore».

