Napoli, il governatore De Luca: «Grande rispetto per Sarri»

«Grande rispetto per Maurizio Sarri, va ringraziato per quanto ha fatto a Napoli e per l'ultimo straordinario campionato. Auguri di buon lavoro ad Ancelotti, con il quale è stata annunciata l'intesa». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta le indiscrezioni di stampa su un'imminente chiusura dell'accordo tra Carlo Ancelotti e il Calcio Napoli per la panchina azzurra. Ancelotti, sottolinea De Luca, «è un grande allenatore, ricco di esperienza internazionale e qualità umane».

