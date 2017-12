Napoli, il miraggio di Mertens in un anno da fenomeno del gol

di Bruno Majorano

Il 26 ottobre del 2016 - Napoli-Empoli - rappresenta per i napoletani quello che è stato il 20 luglio del 1969 per un'intera generazione. In quella data il primo uomo metteva piede sulla Luna, mentre in occasione di quella gara del San Paolo, per la prima volta Dries Mertens partiva da titolare al centro del tridente azzurro. Così ha voluto Maurizio Sarri e la rivoluzione culturale si è compiuta. Da quel giorno il Napoli ha trovato una nuova identità e soprattutto Dries Mertens ha trovato la sua nuova dimensione. Un ruolo nuovo di zecca che lo ha consegnato di diritto alla storia del club azzurro e non solo. Da quel giorno ha iniziato a segnare come mai avrebbe potuto immaginare e gli si sono aperte porte che neanche il più ottimista degli esperti di calcio avrebbe potuto anche solo lontanamente immaginare.



Di sicuro non se lo immaginava Mertens che ha potuto in questo modo entrare nel 2017 con il piglio del fuoriclasse. Inutile girarci attorno: quello che si sta per chiudere è stato il suo anno. L'anno della consacrazione, quello che lo ha reso un campione di fama internazionale. Un bomber di fatto e non solo il dribblomane di fascia che avrebbe dovuto contendersi un posto da titolare con Lorenzo Insigne per il ruolo di esterno a sinistra del tridente. Insomma, da comprimario a protagonista. Insostituibile, anche dopo che Arek Milik è tornato dall'infortunio che lo aveva messo ko per la prima volta un anno fa. E i frutti li ha raccolti tutti. Basta guardare un po' di numeri. 32 sono i gol totali realizzati dal belga nell'anno solare 2017: 27 in campionato, 1 in coppa Italia e 4 in Champions Leauge (di cui uno addirittura contro il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale al San Paolo). Insomma, dati che non lasciano spazio a troppi giri di parole. Un vero e proprio cannibale da area di rigore, capace di contendersi il titolo di capocannoniere fino all'ultimo gol con Dzeko e Belotti, due che prime punte ci sono nati. E che gol. Sì, perché quando al posto dei piedi hai due bacchette magiche, certe giocate sono sempre nel tuo repertorio. Senza dover andare troppo indietro nel tempo, infatti, resteranno indimenticabili le reti di questa stagione contro la Lazio a Roma e contro il Genoa. Il primo è stata magia allo stato purissimo: un arcobaleno partito dal limite dell'area e terminato alle spalle dell'impotente portiere della Lazio, mentre il secondo è stato un mix di classe (lo stop in corsa) e potenza (tiro al fulmicotone che si stampa sotto l'incrocio). Impossibile prescindere da lui e da giocate come queste.



