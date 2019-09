Napoli, il momento di Luperto: fiducia al fianco di Manolas

di Bruno Majorano

Carlo Ancelotti è un allenatore pratico. Di quelli che ti dice sempre quello che pensa, perché ritiene che sia la cosa migliore per instaurare rapporti sinceri all'interno dello spogliatoio. E nel caso di specie, di Luperto ha sempre pensato un gran bene. Ecco perché, senza troppi giri di parole, gli sono bastati tre allenamenti a Dimaro nell'estate 2018 per dirgli chiaramente che il suo posto doveva essere a Napoli. In quel momento la testa di Sebastiano era altrove. Tante voci di mercato, perché era reduce dalla vittoria del campionato con l'Empoli e tutti i top club di serie B avrebbero voluto assicurarselo per blindare il proprio reparto arretrato. Anche il Frosinone in serie A - dove in panchina c'era Longo che lo aveva lanciato alla Pro Vercelli - si era mosso con insistenza, ma dopo le parole di Ancelotti, il centrale leccese non aveva più bisogno di ascoltare altro.





