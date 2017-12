Il sindaco di Melito e De Laurentiis: «Aurelio vuole costruire qui lo stadio»

«La realizzazione di un nuovo stadio del Napoli a Melito potrebbe non essere un'ipotesi remota». A spiegarlo ai microfoni di Radio Marte è stato il sindaco di Melito Antonio Amente.



«Ho dei discorsi in piedi con Aurelio De Laurentiis del quale sono molto amico. Sono stato ospite suo a Manchester e ci siamo visti pure in occasione di Napoli-Sampdoria. Stiamo pensando in primis ad una cittadella dello sport e se ci saranno le condizioni, potremmo realizzare pure il nuovo stadio. Ho già presentato a De Laurentiis i grafici delle aree individuate: una da 30 ettari a ridosso di Mugnano, l’altra da 62 tra Melito, Casandrino e Arzano». ha spiegato Amente.



«Ci siamo incontrati e lo faremo ancora probabilmente dopo l’Epifania: farò vedere al presidente i terreni. Ovviamente dovremmo coinvolgere i proprietari. Il Napoli è interessato. I tempi non sono brevi, ma neanche lunghissimi», ha concluso il primo cittadino di Melito.

