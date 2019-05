Il Napoli mette Ilicic nel mirino: trovato l'accordo col giocatore

Il Napoli sembra intenzionato a puntare forte su Ilicic dell’Atalanta. Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con il giocatore (triennale da 2,2 milioni a stagione), molto dipenderà dalla qualificazione in Champions dell'Atalanta. Sì, perché al momento il club non sembra disponibile ad aprire alla cessione. L'offerta iniziale degli azzurri sarà di circa 12 milioni con la possibilità anche di inserire Inglese come contropartita tecnica.



In tutto ciò, il contratto di Ilicic è scadenza nel 2020 e a questo punto l'Atalanta potrebbe rilanciare offrendogli un rinnovo a condizioni alte (lui prende 1.5).

