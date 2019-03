Roma-Napoli, si ferma Insigne: guai muscolari in allenamento

In vista della gara contro la Roma, il Napoli ha svolto questa mattina la seduta di allenamento a Catel Volturno. Koulibaly si è unito al gruppo dopo l'assenza dovuta agli impegni con la nazionale senegalese. Ma desta qualche preoccupazione Lorenzo Insigne che, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Napoli, ha interrotto l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra.



L'attaccante del Napoli era tornato a disposizione di Ancelotti all'inizio di questa settimana dopo essere stato fermo a causa di un problema muscolare (sempre allo stesso adduttore) che lo aveva bloccato durante il riscaldamento della gara di ritorno degli ottavi di Europa League col Salisburgo. Alla luce del problema emerso nella mattinata di oggi, il napoletano salterà la partita di domenica pomeriggio all'Olimpico contro la Roma dove avrebbe molto probabilmente giocato esterno di centrocampo a sinistra vista anche l'emergenza in mediana degli azzurri. A questo punto salgono le quotazionisi Younes e Verdi per prendere il suo posto dal primo minuto.

