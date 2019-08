Napoli in formissima: vince 1-0 anche a Marsiglia con Mertens

Blitz del Napoli al Velodrome di Marsiglia: altri segnali positivi della formazione di Ancelotti a venti giorni dall’inizio del campionato con la trasferta di Firenze. Gli azzurri reggono molto bene l’urto in un ambiente caldo e contro una squadra che festeggia i 120 anni di storia (la palla al centro è battuta da Boghossian, ex centrocampista di Napoli e Marsiglia) e più avanti nella preparazione visto che il torneo di Ligue 1 comincia tra una settimana, mostrano buone trame offensive arrivando spesso al tiro con pericolosità a differenza dell’Om che chiama alla prima parata Meret con un tiro dalla lunga distanza.



Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Elmas, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne, Milik.Mandanda; Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Radonjic, Payet. ALL.: Villas-Boas.1' Discesa di Radonjic e angolo per l'OM.4' Payet prova la sforbiciata in area.10' Insigne, che occasione a tu per tu con Mandanda: il portiere para.12' Fabian, gran sinistro a giro da fuori: termina al lato.21' Tiro da urlo da fuori area di Chabrolle: brividi per Meret.33' Radonjic ci prova dalla distanza ma Meret è attento.43' Mertens ammonito per un fallo in mediana.45' Finisce il primo tempo.46' Entrano Verdi e Younes.68' Interessante punizione dal limite per Verdi ma il tiro termina fuori.70' Esce Mertens per Di Lorenzo.72' Gran tiro da fuori di Younes.75' Punizione di Insigne dal vertice sinistro, sopra la traversa.90' Termina il match.

