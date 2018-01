Napoli in forte pressing su Verdi L'arrivo di Inglese dipende da Milik

di Roberto Ventre

Il vero obiettivo è Verdi, resta lui il numero uno come rinforzo per il ruolo d'esterno d'attacco: il ds Giuntoli prova a strappare il sì del gioiello del Bologna per affondare il colpo nella trattativa con il club rossoblù. La valutazione è venti milioni, al momento sia il Bologna che il giocatore hanno fatto muro ma la situazione resta viva in questo mercato di gennaio. Il Napoli infatti vorrebbe averlo subito come alternativa a Callejon e Insigne, una soluzione per poter far rifiatare lo spagnolo e il talento di Frattamaggiore. In caso contrario il discorso slitterebbe a giugno: il vero ostacolo da superare è la volontà di Verdi (seguito anche dall'Inter) che vorrebbe restare a Bologna fino al termine del campionato.



L'altro esterno nel mirino è Politano del Sassuolo, anche lui un esterno di attacco rapido che potrebbe giocare nei due ruoli del tridente di Sarri: trattativa questa che potrebbe avere un'accelerata se non dovesse sbloccarsi subito il discorso con Verdi. Altro nome seguito con attenzione è Deulofeu del Barcellona, l'anno scorso al Milan, che il club catalano girerebbe in prestito fino a giugno. L'esterno già bloccato è Ciciretti del Benevento, c'è già l'intesa con il giocatore che è in scadenza di contratto e firmerebbe per giugno. Ma il presidente del club sannita Vigorito ha aperto le porte per un'operazione nell'immediato, da effettuare cioè già a gennaio. «Mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Ciciretti. Non ho avuto ancora contatti con De Laurentiis: è possibile che il club partenopeo voglia tesserarlo a parametro zero per il mese di giugno ma non sento di escludere la possibilità di essere contattato per ricevere una proposta già per questa sessione di gennaio», ha dichiarato a Radio Kiss Kiss.



L'altro esterno parzialmente bloccato è Younes dell'Ajax: raggiunto un accordo di massima con l'esterno tedesco, un discorso avviato per giugno. Il club olandese, infatti, chiede molto per cederlo a gennaio e l'operazione potrebbe diventare calda solo se saltassero tutte le altre opzioni. Quella dell'esterno infatti è la vera priorità per gennaio visto che Giaccherini con Sarri ha giocato pochissimo ed andrà via proprio per trovare più spazio: sondaggi per lui dalla Russia e dalla Turchia. L'altro elemento da cedere nell'immediato è Tonelli, difensore centrale mai impiegato in questa stagione. Poche opportunità anche per Makismovic ma il profilo è diverso nel senso che per lui il Napoli ha fatto un investimento economico importante e quindi la possibilità di una sua eventuale cessione verrebbe presa in esame solo alla presenza di un'offerta importante.



L'arrivo di Inglese a gennaio è legato alle condizioni di Milik: l'attaccante polacco, infatti, a metà mese sarà sottoposto all'ultima visita di controllo da parte del professore Mariani a Villa Stuart. Se le notizie fossero positive nell'ottica di un rientro in gruppo per fine mese con possibilità d'impiego a febbraio il club azzurro lascerebbe Inglese al Chievo fino al termine della stagione, anche perché il club scaligero ha fatto chiaramente capire di averne bisogno: è stato convocato da Maran per la sfida di oggi contro l'Udinese dopo aver recuperato dall'infortunio al ginocchio nell'ultimo match di campionato contro il Benevento.





