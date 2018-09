Sono in vendita i biglietti per Napoli-Fiorentina del 15 settembre (ore 18). Il Napoli garantirà agli abbonati della stagione 2017/2018 il diritto di precedenza sull’acquisto del biglietto fino alle ore 10 di giovedì 13 settembre 2018, non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che sono stati effettuati e che saranno effettuati nello stadio.



Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 80,00; Tribuna Nisida € 70,00/ € 2,50 (under 14); Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12); Distinti € 45,00; Curve € 35,00. Per il solo settore di Tribuna Nisida, il Napoli applicherà una tariffa ridotta di € 2,50 riservata agli under 14 accompagnati da un adulto.

