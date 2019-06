Napoli incanta Di Lorenzo: il nuovo acquisto già si gode la città

È stato ufficializzato dal club ormai da diversi giorni, ma Giovanni Di Lorenzo non vede l'ora di cominciare la sua nuova esperienza in azzurro. Il terzino italiano ormai ex Empoli ha firmato con il Napoli un lungo contratto e si metterà a disposizione di Ancelotti tra qualche settimana, quando il gruppo napoletano si ritroverà in Trentino, tra le montagne di Dimaro.



In attesa del ritiro, Di Lorenzo già fa conoscenza con la città che lo ospiterà il prossimo anno. Il terzino ha vissuto Napoli negli ultimi giorni e ieri ha pubblicato sui social network la sua prima foto con alle spalle un panorama tutto azzurro. Insieme a lui anche Clarissa, la fdanzata che lo accompagnerà in questa avventura napoletana.



