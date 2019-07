Napoli, l’indizio social fa impazzire i tifosi: «Un riferimento a James?»

Il Napoli ricomincia la sua stagione, lo fa sotto il sole di Dimaro, in Trentino, come negli ultimi nove anni, ma la vera notizia del giorno non è l’arrivo dei calciatori quanto un post pubblicato dall’account Twitter ufficiale della società. Alle ore 14.12, dopo aver documentato anche con foto tutti gli arrivi dei calciatori azzurri alla spicciolata, dall’account del club azzurro parte un tweet: «E tra poco arriveranno quelli del treno...per Yuma…» con tanto di copertina.



Il tweet è un palese riferimento al noto film «Quel treno per Yuma», pellicola del 1957 con Glenn Ford e basata sull'omonimo racconto di Elmore Leonard, che negli anni è diventata un vero e proprio cult del genere western. Ma cosa c’entra un tweet del genere - con tanto di poster del film - nel bel mezzo dell’arrivo dei calciatori azzurri nel ritiro di Dimaro?

E tra poco arriveranno quelli del treno...per Yuma... pic.twitter.com/PjGdN4VIYj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 de julio de 2019

Sul web, i tifosi azzurri ci hanno messo poco a scatenarsi e tutti i pensieri sono ovviamente andati dritti sul mercato della società. Il film è stato infatti prodotto dalla “Columbia Pictures” e racconta la storia del bandito Ben Wade. Due elementi che potrebbero far pensare a James Rodriguez, oggetto del desiderio del mercato azzurro: James è infatti colombiano e indovinate qual è il soprannome dell’ormai ex Real Madrid e Bayern Monaco? Proprio «el bandido». Il remake del film, girato nel 2007, è stato poi diretto dal regista Mangold, che porta proprio il nome James.Elementi concreti? Sogni di mercato? O solamente la voglia del social media manager azzurro di scherzare coi tifosi nel giorno d’avvio della nuova stagione? A chiarirlo sarà il tempo ed il mercato, ma l’ultimo riferimento cinematografico sugli account social del club napoletano aveva portato alla presentazione di Carlo Ancelotti, un anno fa travestito da pistolero. I tifosi, dunque, siano liberi di sognare e divertirsi.

