Napoli in ansia per Chiriches: ginocchio ko con la Romania

di Delia Paciello

Una nuova tegola cade sul Napoli: Vlad Chiriches, impegnato con la sua Nazionale, è stato costretto a uscire dal campo poco dopo la mezzora durante la sfida di Nations League Romania-Montenegro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Preoccupazione generale intorno al difensore del Napoli che avrebbe dovuto rientrare nelle rotazioni di Ancelotti nelle prossime gare degli azzurri, tra campionato e Champions League. Sono in corso gli accertamenti, nelle prossime ore verrà chiarita l’entità del danno.



Lo staff medico del Napoli e quello della Romania sono già in contatto per capire le sue condizioni. Una vera e propria beffa dopo le dichiarazioni del giocatore: «Non ho giocato ma debbo dire che mi sento bene - aveva detto prima della gara - e sono pronto a dare il mio contributo al Napoli». Adesso, però, Vlad dovrà sicuramente aspettare, sperando che il danno sia lieve e i tempi di recupero veloci.



