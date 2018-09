Napoli, il giallo di Meret: dolori al braccio, recupero lontano

di Pino Taormina

A Barcellona sono stati chiari: qualcosa nel recupero di Meret non sta andando come nelle previsioni post-intervento. Ci vuole almeno un altro mese, ma forse persino di più, per rivedere in campo il portiere prelevato dall'Udinese questa estate. La storia del suo tormentato avvio di stagione, sta vivendo altri giorni complicati: tutta colpa di quel dolore che non va via e di quei timori che, nel ragazzo, sono cresciuti con il passare dei giorni.



Il callo osseo, ovvero quel tessuto di riparazione che si riscontra tipicamente in seguito a una frattura (in questo caso, quella dell'ulna) non si è ancora ricostituito del tutto. Dunque, il Napoli non può correre il rischio di farlo giocare. Né lui, sia chiaro, intende farlo. Perché poiché il cosiddetto processo di callogenesi non si è ancora completato, il rischio serio è quello di un altro infortunio. Dunque, un giallo la data del suo ritorno in campo. Il rischio, concreto, che possa avvenire non prima di novembre.



