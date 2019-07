Napoli, la svolta degli ingaggi: mai così alti, superati i 100 milioni

di Marco Giordano

«Non son venuto qui a pettinare le bambole»: Carlo Ancelotti lo ha ripetuto più volte, spiegando come il Napoli non possa permettersi calciatori con un ingaggio da 10 milioni. Per alzare l'asticella, però, per esser realmente competitivi, è necessario investire in atleti che rappresentino un costo importante: il Napoli della stagione appena andata in archivio ha perso tutte le gare chiave, dai match con la Juventus a quelli con l'Arsenal, passando per il Meazza, in Coppa Italia, con il Milan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO