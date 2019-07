Napoli, Inglese muove il mercato: torna al Parma per oltre 20 milioni

Roberto Inglese e il Parma di nuovo a un passo. Dopo la stagione in prestito, la punta di proprietà del Napoli era tornata in ritiro con gli azzurri ma a Dimaro non si è mai allenato con il resto del gruppo nella prima settimana di lavoro fisico.



Tanto allenamento in palestra, testa bassa e occhi già rivolti al futuro, un futuro che si chiama ancora Parma: i gialloblu hanno trovato nelle ultime ore l'accordo con il Napoli, Inglese non si sta allenando sul campo di Carciato aspettando di riabbracciare di nuovo la maglia gialloblu.



Al Napoli andranno oltre 20 milioni di euro: 2 per il prestito immediato, altri 18 la prossima estate per il riscatto obbligatorio, quindi ancora 2 milioni per i bonus legati al rendimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA