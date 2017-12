Paura per Inglese, ginocchio ko: lunedì visite mediche per il bomber

Tutt'altro che buone notizie quelle che arrivano da Benevento e che riguardano le condizioni di Roberto Inglese. Non sono positive, invatti, le prime indiscrezioni che circolano sulle condizioni dell'attaccante del Napoli in prestito al Chievo Verona che è uscito all'inizio del secondo tempo della sfida col Benevento. Si parla addirittura di trauma contusino al ginocchio destro.



Non è un mistero che Inglese sia stato già designato come l'attaccante del Napoli da prendere nel mercato di gennaio per offrire - almeno per il momento - un'alternativa a Mertens visto anche l'infortunio di Milik. Le sue condizioni, però, saranno valutate ulteriormente dal primo gennaio.

