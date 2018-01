Napoli, Inglese pensa solo al Chievo «Ricominciamo a correre» | Foto

di Gennaro Arpaia

È cominciato ufficialmente ieri il calciomercato invernale della Serie A in questo 2018, ma i colpi delle italiane possono ancora aspettare. Così come può aspettare Roberto Inglese: l'attaccante italiano classe 1991, in forza al Chievo ma di proprietà del Napoli, dovrebbe passare in azzurro nei prossimi giorni, magari approfittando della sosta di campionato, ma nella testa ha ancora i gialloblu.



«Uniti ricominciamo a correre verso nuovi traguardi» scrive dal suo account Instagram la punta del Chievo, dopo il ko a Benevento nell'ultimo turno di Serie A. Eloquenti i commenti sotto il suo post, con i tifosi clivensi che si augurano la permanenza al Bentegodi in vista di un finale di stagione importante.





© RIPRODUZIONE RISERVATA