Una stagione sfortunata quella di Roberto Inglese, l'attaccante napoletano che non ha potuto aiutare a pieno il Parma. Approdato in Emilia la scorsa estate in prestito, la punta ha messo insieme 8 gol che avevano aiutato i gialloblu a tenersi fuori dalle sabbie mobili della classifica, ma la squadra di D'Aversa si è salvata solo nelle ultime curve del campionato.



«Roberto è stato sfortunato, ma è un giocatore che merita tanto. Per lui avremmo un riscatto fissato a 25 milioni». A parlare è direttamente Daniele Faggiano che, a Radio Crc, fa il punto sulla situazione dell'attaccante. «A queste cifre per noi è impossibile riscattarlo, ma proverò a contrattare con il Napoli». In gialloblu anche un altro azzurro come Sepe. «Vedremo quale sarà il futuro, adesso pensiamo solo a chiudere al meglio il campionato, poi ci tufferemo sul mercato».

