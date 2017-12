Napoli, l'anno magico di Insigne: «Ora siamo pronti per vincere»

di Roberto Ventre

L'anno d'oro di Lorenzo si chiude a Crotone: un 2017 da record con il Napoli, numeri strabilianti ad accompagnare un rendimento fuori dal comune. La grande delusione è rappresentata dal playoff perso a novembre dall'Italia contro la Svezia, la partita di Milano in cui Ventura decise incredibilmente di lasciarlo fuori e che sancì l'esclusione degli azzurri dai Mondiali.



Proprio nell'ultima trasferta a Crotone, quella dell'ottobre 2016, Lorenzo finì in panchina e Sarri non lo schierò neanche un minuto: un'amarezza che gli fece scattare dentro ancor di più la convinzione di diventare protagonista assoluto nel Napoli. E così dalla partita successiva contro l'Empoli al San Paolo il posto da titolare non lo ha mai più lasciato per 60 partite consecutive tra campionato, Champions League e Coppa Italia fermandosi contro il Feyenoord per il problema all'inguine accusato nel match precedente di campionato contro la Juventus. Un salto di qualità straordinario in termini di prestazioni con un apporto alla squadra determinante in ogni occasione: Lorenzo in quest'annata ha acquistato piena sicurezza dei propri mezzi diventando il vero leader tecnico della squadra. Gol, assist, giocate d'attacco decisive e un contributo determinante nella copertura sulla fascia sinistra: il ragazzo di Frattamaggiore cresciuto nel settore giovanile azzurro è diventato il simbolo della squadra, il condottiero nella corsa scudetto. «Fino alla fine arriveremo in due, noi e la Juventus manteniamo lo stesso sempre lo stesso passo e lo stesso ritmo. Ma sappiamo che quest'anno il campionato è particolare e siamo tutte lì, Roma e Inter hanno un po' di distacco e dobbiamo stare attenti perché in ogni gara c'è una trappola. I giallorossi hanno ancora una gara da recuperare e possono stare lì a darci fastidio», ha detto in un'intervista a Canale 21.



Insigne vuole entrare nella storia del Napoli e da napoletano per lui la vittoria dello scudetto avrebbe un significato unico. Capitan futuro, destinato a raccogliere un giorno la fascia da Hamsik che per il momento se la tiene stretta e si è preso una pagina nella galleria dei campioni scavalcando Maradona come bomber azzurro di tutti i tempi. «Vorrei essere nei panni di Marek - ha sottolineato Insigne - perché sarebbe bellissimo entrare nella storia del Napoli superando questo traguardo. Sono contento per lui: ha sempre dimostrato affetto e amore per questi colori e per i nostri tifosi. Da centrocampista superare Maradona è un grande traguardo, anche se si sta preoccupando perché potrei superarlo..». Questo è lo spirito di Insigne nel gruppo: un leader tecnico che scherza con tutti per tirare su il morale soprattutto nei momenti meno felici.



