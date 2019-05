Napoli, Insigne resta un rebus: sarà l'ultima volta al San Paolo?

di Pino Taormina

Tanto rumore per nulla: niente aumenti d'ingaggio all'orizzonte. Raiola è avvisato e Insigne sa bene che De Laurentiis non farà nessuna marcia indietro sul tema. Vuole andare via? Lo capiremo nelle prossime settimane. Ma intanto quella di domenica con l'Inter rischia davvero di essere l'ultima di Lorenzo Insigne al San Paolo con la maglia del Napoli. Sette anni dopo la prima volta, con la Fiorentina, il 2 settembre del 2012. Ammesso che scenda in campo, visto che anche ieri, a causa dell'affaticamento muscolare che si trascina da tempo (tanto tempo), si è allenato per conto suo a Castel Volturno, svolgendo l'ennesimo differenziato degli ultimi 15 giorni. I suoi tormenti restano immutati e la fine della stagione farà sì che tutti i nodi, inevitabilmente, arriveranno al pettine.



