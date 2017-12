Napoli, Insigne ha scelto la rivale: «Sarà corsa a due con la Juve»

«Fino alla fine arriveremo in due, ma sappiamo che quest'anno il campionato è particolare e siamo tutti attaccati, anche se noi e la Juve manteniamo sempre lo stesso passo e stesso ritmo. Roma e Inter hanno un po’ di distacco e dobbiamo stare attenti perché in ogni gara c’è una trappola . La Roma ha ancora una gara da recuperare e può stare lì a darci fastidio». Questo un estratto delle parole di Lorenzo Insigne,nell’intervista rilasciata in esclusiva a Canale 21.



«Come non li avete mai visti» è il titolo del format con tre interviste esclusive realizzate dalla giornalista Titti Improta ai calciatori azzurri.



In una lunga intervista a cuore aperto, il talento napoletano ha parlato di Napoli, Hamsik ed il record «Vorrei essere nei panni di Hamsik perché sarebbe bellissimo entrare nella storia del Napoli superando questo traguardo ma sono contento per Marek perché ha sempre dimostrato affetto ed amore per questi colori ed i tifosi. Da centrocampista superare Maradona è un grande traguardo , anche se Marek si sta preoccupando ( ride) perché ci sono io che potrei superarlo ”. Il suo futuro: “ Ho la testa solo per il Napoli e spero di portare il Napoli più in alto possibile. Ci ho messo tempo per far conoscere le mie qualità ed ho sempre messo il cuore con questa maglia» . L’attaccante del Napoli ha parlato anche di Maurizio Sarri: «Ci sta insegnando tantissime cose e noi siamo contenti di seguirlo perché quando scendiamo in campo ci divertiamo». Sarri sarebbe pronto per la panchina di una nazionale ? «Certo, anche se non ce la farebbe perché lui deve stare tutti i giorni in campo» .



È stata un’intervista ricca di curiosità, in cui Lorenzo ha parlato anche del rapporto con alcuni calciatori. Sull'addio al calcio di Paolo Cannavaro: «L’ho sentito tramite messaggio e gli ho fatto gli auguri per la sua carriera. È stato molto coraggioso Per uno che gioca tutti i giorni fa male non giocare più. E poi ho scherzato e gli ho chiesto se voleva portarmi in Cina ma lui ha risposto ora come ora costi troppo!»



Stasera alle 20.50 ed alle 23.35 andrà in onda integralmente l' intervista dedicata a Lorenzo Insigne. L’ intervista andrà in replica venerdì 29 alle 18.40 e domenica 31 dicembre alle 10.00 e alle 20.05.

