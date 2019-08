Napoli, Insigne esalta Ancelotti: «Parla di scudetto dal primo giorno»

«Ancelotti ci ha parlato di scudetto sin dal primo giorno del ritiro, quest'anno abbiamo qualcosa per arrivare fino in fondo. Se lo dice vuol dire che ha visto qualcosa in noi che gli ha fatto scattare la scintilla e se lo seguiremo possiamo fare qualcosa di importante». Lo ha detto l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne a due giorni dalla sfida alla Juventus, aggiungendo, dopo la doppietta di Firenze, «spero di fare tanti gol per un traguardo importante».



Insigne ha parlato anche del 4-3 al Franchi: «Abbiamo commesso qualche errore - ha detto - ma cercheremo di rimediare già sabato. Ogni partita comunque fa storia a sé, dobbiamo cercare di fare sempre meno errori possibili». Insigne ha commentato anche l'arrivo di Lozano: «Mi ha fatto una buona impressione - ha sottolineato - ha tanta qualità, è da poco con noi ma si vede che ha qualcosa. Speriamo possa subito darci una mano. È un ragazzo molto sorridente e questa è una cosa positiva».

