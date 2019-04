Ha avuto sul suo destro la migliore occasione della serata all'Emirates, ma l'ha sfruttata male. «Sto ancora ripensando all’occasione sbagliata. Un gol fuori casa era importante, ci avrebbe dato una mano, sono arrivato col passo lungo e ho sbagliato», ammette Lorenzo Insigne. «Ma ormai è alle spalle, pensiamo a giovedì perché ci giochiamo tutto».



Cosa è mancato a Londra? «Il coraggio, ma credo che ora sia inutile piangersi addosso, non siamo stati bravi e ci dispiace perché era una gara fondamentale» ha continuato il napoletano a Sky. «Restiamo tranquilli, rivedremo domani la partita per rimediare agli errori poi al ritorno. Loro sono forti, ma lo sapevamo già, le occasioni le abbiamo avute e non siamo stati bravi. L’Arsenal ha sbagliato meno di noi e l’ha vinta così, siamo consapevoli degli errori fatti, giovedì dobbiamo metterci la giusta applicazione per ribaltarla. L’avevamo preparata per metterli in difficoltà ma il il loro pressing ci ha messo in crisi: ci credo ancora, potevamo fare di più stasera e possiamo ancora ribaltarla».



© RIPRODUZIONE RISERVATA