I fischi a Insigne dividono i tifosi: «È un moccioso», «Basta insulti»

di Bruno Majorano

Quando la butta dentro unisce, quando sbaglia un gol divide. Lorenzo Insigne è così: in un modo o nell'altro fa parlare di sé. Eccome se lo fa. Perché uno come lui non può che essere croce e delizia del popolo napoletano. Merito di quei piedi che si trasformano in pennelli con i quali è capace di affrescare il San Paolo come in occasione dell'assist per il gol del pareggio contro il Chievo realizzato poi di testa da Milik. Quella è l'essenza del gioco di Insigne: il genio della geometria trasposto nel calcio. Troppo tardi per tornare indietro, però per i tifosi, che fino a quel momento lo avevano bersagliato con dei fischi ritenuti poi ingenerosi. D'altra parte Lorenzo Insigne è un tipo di giocatore che divide per forza di cose. Perché il suo è un calcio fatto di giocate geniali, ma anche di lunghi passaggi a vuoto.



Con Sassuolo e Chievo ha avuto più di un'occasione per buttarla dentro, ma la mira non è stata delle migliori. Il day after l'accusa del San Paolo e il suo sfogo contro il pubblico di Fuorigrotta, il popolo napoletano si è diviso ancora. Favorevoli o contrari alle critiche. In gran parte si sono schierati dalla parte di Lorenzo, a partire dall'attore napoletano Peppe Iodice che si è fatto portavoce della fronda pro Insigne. «Ovviamente sto con Lorenzo perché capisco il momento di nervosismo e in una fase delicata. Credo, però, che quello del San Paolo sia stato anche un gesto da innamorati che in quel momento temevano nel pericolo che potesse finire il sogno». Peppe Iodice è dalla parte di Lorenzo anche in relazione alla reazione del giocatore. «Forse avrebbe potuto anche essere meno polemico, certo, ma io lo capisco perché anche se io sono un istintivo e credo proprio che avrei fatto lo stesso». Insomma, nessun dubbio sulla prestazione dell'attaccante. «Non ci dimentichiamo che poi è stato lui a mettere il pallone in testa a Milik in occasione del gol del pareggio e penso proprio che quelli che lo hanno fischiato in quel momento si saranno certamente pentiti».



