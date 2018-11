Napoli, Insigne e Giuntoli a cena ​insieme dopo il pareggio con il Psg

Un pareggio che può essere oro, un punto importante per il Napoli che dal doppio confronto con il Paris Saint Germain non esce mai sconfitto. Le reti di Bernat prima e Insigne poi regalano agli azzurri la certezza del vantaggio negli scontri diretti e tengono la squadra di Carlo Ancelotti con il naso davanti alle altre nel girone, vantaggio importante per il rush finale.







Al fischio finale del match contro i parigini, il protagonista Lorenzo Insigne e Cristiano Giuntoli si sono ritrovati a cena insieme da Ciro Salvo da «50 Panino», noto locale del centro città, per festeggiare insieme una buona prestazione ed un Napoli ancora in corsa. Difficile pensare che col diesse azzurro si sia parlato di altro che non sia la gara (Insigne ha rinnovato il suo contratto lo scorso anno fino al 2022 diventando anche l'azzurro più pagato), qualche ora di relax prima di calarsi nuovamente nella realtà del campionato con l'importante sfida di Genova all'orizzonte.

